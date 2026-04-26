«Играй со мной!» Хави вспомнил, как Месси раздражался, если не получал пас

Бывший полузащитник и тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об экс-нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси.

«Иногда Месси раздражался, если я пасовал другим игрокам. Он подходил ко мне со словами: «Эй, эй! Что ты делаешь? Пасуй мне! Подойди поближе, играй со мной!»

Я впервые увидел Месси, когда ему было 16 лет. Мне сказали, что из Аргентины прибыл невероятный парень. Я увидел его и сказал: «Это что-то особенное. Я никогда раньше такого не видел».

Он хороший человек. Месси — один из лучших друзей, которые могут быть в футболе. У меня действительно хорошие взаимоотношения с Лео Месси, основанные на доверии», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

