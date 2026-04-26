В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Заболотного и Солари на матче с «Пари НН»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о причинах отсутствия нападающих Пабло Солари, Тео Бонгонда и Антона Заболотного в заявке красно-белых на матч 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», который состоится сегодня, 26 апреля.

«Бонгонда, Солари и Заболотный отсутствуют по состоянию здоровья», — передаёт корреспондент «Чемпионата».

Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 26 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

