Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Заболотного и Солари на матче с «Пари НН»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Бонгонда, Заболотного и Солари на матче с «Пари НН»
Комментарии

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о причинах отсутствия нападающих Пабло Солари, Тео Бонгонда и Антона Заболотного в заявке красно-белых на матч 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН», который состоится сегодня, 26 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0     1:1    

«Бонгонда, Солари и Заболотный отсутствуют по состоянию здоровья», — передаёт корреспондент «Чемпионата».

Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 26 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

