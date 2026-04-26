В «Баварии» подтвердили, что не будут выкупать Джексона за € 64 млн, он вернётся в «Челси»

Мюнхенская «Бавария» не собирается выкупать у лондонского «Челси» права на нападающего Николаса Джексона. Это подтвердил менеджер немецкой команды Макс Эберль в эфире ZDF de. Таким образом, по окончании сезона сенегалец вернётся в расположение английского клуба.

«Бавария» арендовала Джексона у «Челси» в августе 2025 года. Опция выкупа прав на игрока, по данным СМИ, составляет около € 64 млн.

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 29 матчах за мюнхенскую команду во всех турнирах. Всего на его счету 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт Джексона с «Челси» рассчитан до лета 2033 года.