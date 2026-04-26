Хави — о «Золотом мяче» Месси в 2010-м: справедливость восторжествовала, Лео лучше меня

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави считает, что экс-нападающий сине-гранатовых Лионель Месси справедливо выиграл «Золотой мяч» в 2010 году.

«Месси намного лучше меня как футболист, тут нет никаких сомнений, сравнение абсурдно. Когда он выиграл «Золотой мяч» 2010 года, я почувствовал, что справедливость восторжествовала. Я не чувствую, что меня лишили «Золотого мяча», — сказал Хави в интервью на YouTube-канале Ромарио.

В 2010 году сборная Испании с Хави в составе выиграла чемпионат мира. На голосовании «Золотого мяча» испанский полузащитник занял третье место. На второй строчке расположился бывший полузащитник «Барселоны» и «Фурия Роха» Андрес Иньеста.

