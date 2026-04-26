Ираола желает стать новым главным тренером «Челси» — Романо

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола испытывает желание возглавить «Челси». Контракт испанского специалиста с «вишнями» заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, Ираола хочет продолжить карьеру именно в чемпионате Англии. На текущий момент «Челси» взял время на изучение кандидатов на пост главного тренера после увольнения Лиама Росеньора. Лондонский клуб не проводил переговоры с 43-летним специалистом.

Ираола тренирует «Борнмут» с лета 2023 года. После 34 матчей чемпионата Англии «вишни» набрали 49 очков и занимают седьмое место. «Челси» с 48 очками располагается на восьмой строчке.

