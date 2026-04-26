На стадионах запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям

Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям, следует из постановления Правительства Российской Федерации.

В одном из пунктов документа сказано: «Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям… отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно обновлённому документу, допускается пронос горнов, дудок и вувузел только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом. Кроме того, такие приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.

