Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На стадионах запретили плакаты, не соответствующие традиционным ценностям

Комментарии

Болельщики в России не смогут проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки, содержащие надписи или изображения, не соответствующие традиционным ценностям, следует из постановления Правительства Российской Федерации.

В одном из пунктов документа сказано: «Средства поддержки должны соответствовать следующим требованиям… отсутствие надписей и (или) изображений, не соответствующих традиционным ценностям, предусмотренным Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года №809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно обновлённому документу, допускается пронос горнов, дудок и вувузел только при условии согласования зрителем с организатором официального спортивного соревнования или уполномоченным им лицом. Кроме того, такие приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android