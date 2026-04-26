Наумов: Челестини не справляется со своими обязанностями — ЦСКА нужно с ним расставаться

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал работу главного тренера ЦСКА Фабио Челестини во время зимних тренировочных сборов и обвинил специалиста в неудачных результатах команды в весенней части сезона.

«У ЦСКА всё дело в тренере. Челестини не справляется со своими обязанностями. Это тренер, который никогда не готовил команду в такую длительную зимнюю паузу. Он просто не сумел подготовить команду как следует. Никак в игру не впишется Лусиано, хотя это сильный нападающий. Баринов чувствует себя не в своей тарелке. Всё это сказывается на результатах. Все лидеры ЦСКА сдали при Челестини. Я не знаю, с чем это связано. Мне кажется, с Челестини ЦСКА нужно расставаться», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Челестини возглавляет ЦСКА с лета прошлого года. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 45 очками в 27 встречах.