«Мы готовы и настроены победить». Карседо — о матче «Спартака» с «Пари НН» в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о грядущем матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (26 апреля), а также ответил, почему защитник Даниил Денисов не был включён в стартовый состав.

– Хватило ли вам времени на подготовку к матчу?

– Мы готовы и настроены победить. Дни имеют значение, но у нас достаточно большой состав. Настраиваемся на то, чтобы добиться нужного результата.

– Почему Денисов не вошёл в стартовый состав?

– Это моё решение. В большинстве матчей он выходил в стартовом составе, но сегодня предпочтение было отдано другому игроку. Я очень доволен игрой Денисова, — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

