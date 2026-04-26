Тренер «Пари НН» Шпилевский — о «Спартаке»: к нам приехал гранд

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о предстоящем матче с московским «Спартаком» в рамках 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также объяснил отсутствие в составе форварда Олакунле Олусегуна. Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступит Игорь Капленков. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

— С эмоциональной точки зрения нас надломил последний матч. Сейчас нет времени для разочарований, к нам приехал гранд. Нужно постараться преподнести сюрприз.

— Почему Олусегун в запасе?

— У него вчера поднялась температура перед тренировкой, пришлось оставить его в запасе, — сказал Шпилевский в эфире «Матч ТВ».