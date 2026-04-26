Николай Наумов: чего вы мудрите? Возьмите Игнашевича в ЦСКА — он сделает команду

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич мог бы справиться с должностью главного тренера красно-синих.

«ЦСКА нужно обратить взор на своих тренеров, которые ничуть не слабее всех этих испанцев, швейцарцев. Игнашевич вполне мог бы справиться с должностью главного тренера ЦСКА. Он всё знает там: ментальность, команду. Это сильный тренер. Чего вы мудрите? Возьмите Игнашевича в ЦСКА. Дайте ему время, и он сделает команду», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

С лета 2025 года главным тренером ЦСКА является Фабио Челестини. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 45 очками в 27 встречах.

