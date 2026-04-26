Видео: удаление вратаря Селихова за фол в матче Первой лиги «Урал» — «Челябинск»

Голкипер «Урала» Александр Селихов получил прямую красную карточку за фол за пределами штрафной площади в матче 31-го тура Лиги Pari с «Челябинском» (2:1). Команды играли на стадионе «Центральный» в Челябинске. В качестве главного арбитра встречи выступил Матвей Заика (Ростов-на-Дону).

На 73-й минуте при счёте 2:0 Селихов выбежал навстречу полузащитнику хозяев поля Тимофею Комиссарову и снёс игрока. Заика показал вратарю прямую красную карточку и назначил штрафной удар. Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий к тому моменту не произвёл ни одной замены.

На 77-й минуте вместо полузащитника Ильи Ишкова на поле появился резервный голкипер Иван Кузнецов. Минуту спустя нападающий «Челябинска» Гаррик Левин отыграл один мяч, успев на добивание после удара в перекладину с того самого штрафного.