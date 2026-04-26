Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Всё рухнуло само собой». Сёмин объяснил причины спада ЦСКА в результатах

Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о причинах спада московского ЦСКА в весенней части сезона.

«У ЦСКА та же старая история, что второй круг команда играет явно хуже, чем в первой половине чемпионата. Причин достаточно много. Во-первых, это подготовка. Также есть вопросы к ситуации с Мойзесом. Я в этом плане считаю, что прежде чем как-то наказывать Мойзеса, надо закончить чемпионат. Это очень важный игрок в футбольном плане. Всё рухнуло само собой. Футбольная команда — это тонкий механизм. Когда всё хорошо идёт, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось. У ЦСКА остались шансы бороться за третье место, но для такой команды это не завоевание. То же самое можно сказать про «Локомотив», «Спартак», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Челестини возглавляет ЦСКА с лета прошлого года. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 45 очками в 27 встречах.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android