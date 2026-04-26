«Всё рухнуло само собой». Сёмин объяснил причины спада ЦСКА в результатах

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о причинах спада московского ЦСКА в весенней части сезона.

«У ЦСКА та же старая история, что второй круг команда играет явно хуже, чем в первой половине чемпионата. Причин достаточно много. Во-первых, это подготовка. Также есть вопросы к ситуации с Мойзесом. Я в этом плане считаю, что прежде чем как-то наказывать Мойзеса, надо закончить чемпионат. Это очень важный игрок в футбольном плане. Всё рухнуло само собой. Футбольная команда — это тонкий механизм. Когда всё хорошо идёт, ничего не надо трогать. Нужно улучшать и продолжать держать атмосферу в команде, но этого не получилось. У ЦСКА остались шансы бороться за третье место, но для такой команды это не завоевание. То же самое можно сказать про «Локомотив», «Спартак», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Челестини возглавляет ЦСКА с лета прошлого года. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 45 очками в 27 встречах.