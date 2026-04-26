Представитель Батракова опроверг информацию о скаутах «ПСЖ» на матче «Локо» с «Зенитом»

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил, удалось ли ему пообщаться с представителями «ПСЖ» на матче 26-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0).

— Удалось ли вам пообщаться с представителями «ПСЖ» после игры с «Зенитом»?

— Об этом сказал Вадим Шпинёв, но он неправильно сформулировал. По факту представителей «ПСЖ» на игре не было. Вадим имел в виду, что за Батраковым внимательно следят.

— Вы общаетесь с представителями «ПСЖ» или руководство «Локомотива»?

— Нет. Если бы это общение было, то представители парижан должны были бы сначала пообщаться с руководством «Локомотива», а потом уже мы имеем право вступить в диалог, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

