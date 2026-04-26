Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Представитель Батракова опроверг информацию о скаутах «ПСЖ» на матче «Локо» с «Зенитом»

Представитель Батракова опроверг информацию о скаутах «ПСЖ» на матче «Локо» с «Зенитом»
Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, ответил, удалось ли ему пообщаться с представителями «ПСЖ» на матче 26-го тура Мир РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

— Удалось ли вам пообщаться с представителями «ПСЖ» после игры с «Зенитом»?
— Об этом сказал Вадим Шпинёв, но он неправильно сформулировал. По факту представителей «ПСЖ» на игре не было. Вадим имел в виду, что за Батраковым внимательно следят.

— Вы общаетесь с представителями «ПСЖ» или руководство «Локомотива»?
— Нет. Если бы это общение было, то представители парижан должны были бы сначала пообщаться с руководством «Локомотива», а потом уже мы имеем право вступить в диалог, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

