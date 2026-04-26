«Зенит» близок к договорённости по трансферу защитника «Балтики» Андраде

«Зенит» и «Балтика» близки к договорённости по трансферу защитника Кевина Андраде. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Зенит» сделал предложение на 350 млн рублей. Калининградцы хотят выручить 400 млн рублей за защитника, но готовы идти на уступку и по причине того, что Андраде отказался подписывать новый контракт.

«Несмотря на сохраняющийся интерес «Локомотива», «Зенит» сейчас ближе всего к закрытию трансфера. Петербуржцы хотят подписать Андраде, потому что существует вероятность отъезда Нино летом обратно в Бразилию», — добавил источник «Чемпионата».

Ранее о предложении «Зенита» в 350 млн рублей сообщал Иван Карпов.

В нынешнем сезоне Андраде принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: