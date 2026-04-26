ПАОК и АЕК интересуются защитником «Балтики» Гассама

Греческие ПАОК и АЕК интересуются защитником «Балтики» Натаном Гассама. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Гассама выступает в составе калининградской команды с лета 2023 года. За этот период 25-летний защитник принял участие в 77 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость малийского футболиста составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме Эксклюзив «Зенит» близок к договорённости по трансферу защитника «Балтики» Андраде

Самые титулованные футбольные клубы России: