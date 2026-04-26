Митрюшкин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для борьбы с «Краснодаром» и «Зенитом»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил, чего не хватило железнодорожникам для борьбы за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром» и «Зенитом»

— Чего «Локомотиву» не хватило, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту»?

— К сожалению, мы потеряли очки в самых важных матчах с аутсайдерами, если так можно сказать. С клубами из середины и нижней части таблицы. С лидерами сыграли хорошо. Но сыграли много ничьих. Это не оправдание, мы всё понимаем. Сейчас три игры, которые нужно выигрывать. И мы это можем сделать, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России с 49 очками в 27 матчах. Отставание от «Зенита» и «Краснодара», которые провели на один матч меньше, составляет семь и восемь очков.