Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Митрюшкин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» для борьбы с «Краснодаром» и «Зенитом»

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин ответил, чего не хватило железнодорожникам для борьбы за чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром» и «Зенитом»

— Чего «Локомотиву» не хватило, чтобы навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту»?
— К сожалению, мы потеряли очки в самых важных матчах с аутсайдерами, если так можно сказать. С клубами из середины и нижней части таблицы. С лидерами сыграли хорошо. Но сыграли много ничьих. Это не оправдание, мы всё понимаем. Сейчас три игры, которые нужно выигрывать. И мы это можем сделать, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Локомотив» занимает третье место в чемпионате России с 49 очками в 27 матчах. Отставание от «Зенита» и «Краснодара», которые провели на один матч меньше, составляет семь и восемь очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android