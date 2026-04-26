Вратарь «Локо» Митрюшкин: хотим, чтобы Карпукас и Воробьёв остались с нами

Голкипер и капитан московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о будущем одноклубников Артёма Карпукаса и Дмитрия Воробьёва. Ранее сообщалось, что у клуба возникли трудности с продлением контрактов полузащитника и нападающего.

— Сейчас много обсуждений насчёт будущего Воробьёва и Карпукаса. Есть ли переживания?

— В команде не обсуждаем это. Понимаем, что это рабочий процесс. Конечно, команда переживает. Мы хотим, чтобы Карпукас и Воробьёв остались с нами. Надеюсь, что всё решится благополучно, — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Антон Митрюшкин продлил контракт с «Локомотивом» 2 апреля текущего года. Новое соглашение с вратарём рассчитано до конца июня 2030-го.