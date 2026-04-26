Романо поделился информацией об отношении Моуринью к возможному возвращению в «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес проинформирован о желании экс-тренера «сливочных» Жозе Моуринью вернуться в клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в видео на YouTube-канале.

По информации источника, португальский специалист дал понять своему окружению, что хочет получить второй шанс и вернуться в «Королевский клуб». Романо подчёркивает, что «сливочные» примут решение о новом тренере в скором времени.

Моуринью тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. Контракт португальца с «Бенфикой» рассчитан до лета 2027 года.

