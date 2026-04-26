Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пари НН» — «Спартак»: Барко сравнял счёт на 45+1-й минуте, забив с пенальти в матче 27-го тура РПЛ 2025/2026

Комментарии

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари НН» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Игорь Капленков. На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

На 45+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко восстановил равновесие, забив с пенальти.

Ранее, на 28-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа.

После 26 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре команда Алексея Шпилевского проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2, а подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили «Краснодару» — 1:2.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android