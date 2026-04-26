Арбитр Федотов раскритиковал пенальти в ворота «Пари НН» в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о пенальти, который был назначен в пользу «Спартака» в конце первого тайма матча 27-го тура чемпионата России с «Пари НН». На 45+1-й минуте 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко. В качестве главного арбитра встречи выступает Игорь Капленков.

«Для меня пенальти в ворота «Пари НН» в игре со «Спартаком» – ошибка. Я не вижу тут нарушения правил. Футбол – контактный вид спорта. Литвинов двигался в сторону Бальбоа, тот убирал ногу, произошёл игровой контакт. Тут не было движения игрока хозяев в сторону соперника. Для меня это не пенальти. Но так как контакт был, то VAR вмешаться не мог – это не явная ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

