Игрок «Динамо» Зайдензаль выделил двух защитников из топ-лиг Европы, которые ему нравятся

Защитник московского «Динамо» Леон Зайдензаль назвал двух коллег по амплуа из европейского футбола, которые его вдохновляют.

«Мне нравится, как за мадридский «Реал» играет Трент Александер-Арнольд: как он видит поле, какие передачи вырезает, как выходит из обороны – это высший класс. Когда смотрю на него, это меня вдохновляет оставаться после тренировок и улучшать свои качества.

Ещё нравится Ашраф Хакими из «ПСЖ» – быстрый, надёжный, много подключается к атакам. Очень разноплановый игрок, который может одинаково здорово играть и левой, и правой ногой, может сыграть правого нападающего, если нужно», — сказал Зайдензаль в интервью официальному сайту «Динамо».