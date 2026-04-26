Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Какая-то грязь, нужна доскональная чистка». Погребняк — о судействе в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о финише чемпионской гонки в Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом», а также высказался о судействе в чемпионате России.

«Впереди четыре финала у обеих команд. Думаю, в предстоящих матчах «Краснодар» и «Зенит» выиграют и заберут по три очка. Вы же понимаете, как у нас сейчас происходит — не всё зависит от футболистов. Люди в чёрном тоже принимают какие-то необоснованные решения. Какая-то грязь, поэтому нужна доскональная чистка и убирать некомпетентных людей», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 57 очков после 26 туров. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 56 очков.

