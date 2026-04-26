Юрий Сёмин: Мурад Мусаев — пример для сегодняшних тренеров

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе российского специалиста Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар». В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «быки» одержали волевую победу над «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Матч «Спартак» — «Краснодар» стоит особняком. На мой взгляд, этот матч был лучшим за последнее время в чемпионате. «Спартак» играл интересно, с определённой изюминкой. «Краснодар» тоже силён. Ведь «Спартак» в какой-то момент имел большое преимущество, но «Краснодар» не дал забить и выиграл матч. «Краснодаром» прекрасно руководит Мусаев. Мурад Мусаев — пример для сегодняшних тренеров. Он держит игроков высокого уровня в рамках задач, которые ставит клуб. Из всех руководителей краснодарские вызывают симпатию и восхищение. В их команде игроки становятся только лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками в 26 матчах. Ближайший преследователь, санкт-петербургский «Зенит», отстаёт от действующих чемпионов на одно очко.

