Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе российского специалиста Мурада Мусаева, который возглавляет «Краснодар». В 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «быки» одержали волевую победу над «Спартаком» (2:1).

«Матч «Спартак» — «Краснодар» стоит особняком. На мой взгляд, этот матч был лучшим за последнее время в чемпионате. «Спартак» играл интересно, с определённой изюминкой. «Краснодар» тоже силён. Ведь «Спартак» в какой-то момент имел большое преимущество, но «Краснодар» не дал забить и выиграл матч. «Краснодаром» прекрасно руководит Мусаев. Мурад Мусаев — пример для сегодняшних тренеров. Он держит игроков высокого уровня в рамках задач, которые ставит клуб. Из всех руководителей краснодарские вызывают симпатию и восхищение. В их команде игроки становятся только лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 57 очками в 26 матчах. Ближайший преследователь, санкт-петербургский «Зенит», отстаёт от действующих чемпионов на одно очко.