Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Краснодар — Динамо Махачкала: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ 2025/2026, 26 апреля 2026

«Краснодар» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч 27-го тура РПЛ-2025/2026
Сегодня, 26 апреля, состоится матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Коста – 4'     1:1 Кривцов – 29'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Миро – 90+5'

Стартовые составы команд.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Жубал, Оласа, Гонсалес, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аларкон, Аззи, Джапо, Мрезиг, Джабраилов, Глушков, Джавад, Мастури, Агаларов.

После 26 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 57 очков и занимают первое место. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева победила «Спартак» со счётом 2:1, а подопечные Вадима Евсеева разделили очки с «Акроном» — 1:1.

