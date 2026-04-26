Экс-тренер «Спартака» Каррера высказался о кризисе в итальянском футболе

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о кризисе в итальянском футболе. Сборная Италии не сыграет на третьем чемпионате мира подряд.

«Если вы посмотрите матчи итальянских клубов в Европе, увидите, что на поле очень мало итальянцев. Не знаю почему, но тренеры Серии А предпочитают выпускать на поле иностранцев, несмотря на то, что в Серии B и Серии C много более сильных игроков.

Нужно быть целеустремлёнными, чтобы заполучить молодых итальянцев. Если футболист сильный, его возраст не имеет значения, нужно его развивать и проявлять терпение. К сожалению, в Италии такого нет, все хотят сразу же побеждать.

Иностранцев слишком много, даже в молодёжных командах U23 и в молодёжной сборной. Если необходимо выпускать на поле за национальную сборную Ретеги, который играет в Саудовской Аравии, то это проблема», — приводит слова Карреры портал Chiamarsi Bomber.

