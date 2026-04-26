«Пари НН» — «Спартак»: Зобнин вывел красно-белых вперёд на 72-й минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Пари НН» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра встречи выступает Игорь Капленков. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 72-й минуте полузащитник Роман Зобнин вывел «Спартак» вперёд.

Ранее, на 28-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа. На 45+1-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко восстановил равновесие, забив с пенальти.

После 26 туров чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 45 очков и располагается на шестой строчке.

В минувшем туре команда Алексея Шпилевского проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2, а подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили «Краснодару» — 1:2.

