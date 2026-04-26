Нападающий «Крыльев» Олейников высказался об игре команды после ухода Адиева

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался об изменениях в игре самарцев после ухода российского специалиста Магомеда Адиева. С апреля текущего года в статусе исполняющего обязанности главного тренера командой руководит россиянин Сергей Булатов.

— После ухода Адиева ты заиграл. Правда, что с Адиевым вы не сработались?

— Нет. Сейчас мы играем в другой футбол, более атакующий. У нас больше возникает моментов и шансов забить гол, — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 26 очками в 27 встречах. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.