Главная Футбол Новости

Нападающий «Крыльев» Олейников высказался об игре команды после ухода Адиева

Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Олейников высказался об изменениях в игре самарцев после ухода российского специалиста Магомеда Адиева. С апреля текущего года в статусе исполняющего обязанности главного тренера командой руководит россиянин Сергей Булатов.

— После ухода Адиева ты заиграл. Правда, что с Адиевым вы не сработались?
— Нет. Сейчас мы играем в другой футбол, более атакующий. У нас больше возникает моментов и шансов забить гол, — сказал Олейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги с 26 очками в 27 встречах. Отрыв от зоны переходных матчей составляет два очка.

Материалы по теме
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
«Крылья» прихлопнули «Локомотив»! Какой же эстетский гол пяткой они забили! Видео
