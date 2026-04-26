Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Пари НН — Спартак, результат матча 26 апреля 2026, счёт 1:2, 27-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» одержал волевую победу в гостевом матче РПЛ с «Пари НН»
Завершился матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Пари НН» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

На 28-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа. В компенсированное к первому тайму время полузащитник красно-белых Эсекьель Барко восстановил равновесие, забив с пенальти. На 72-й минуте капитан «Спартака» Роман Зобнин вывел команду вперёд.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В минувшем туре команда Алексея Шпилевского проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2, а подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили «Краснодару» (1:2).

Нервы «Спартака» и «Краснодара», класс «Зенита» и «Динамо». Большой день в РПЛ – всё
