Павел Погребняк: глупо ждать, что «Балтика» будет выигрывать каждый матч

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о турнирных перспективах калининградской «Балтики» на финише сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает четвёртое место с 46 очками в 26 матчах.

«Глупо ждать, что «Балтика» будет выигрывать каждый матч. Уже радует, что они исправно набирают очки и забивают даже без своего главного бомбардира. Команда на уровне. Они продолжают претендовать на третье место, чего им и желаем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Безвыигрышная серия «Балтики» в РПЛ насчитывает четыре игры. Все эти матчи завершились вничью. Всего у калининградцев две победы и одно поражение в восьми встречах чемпионата в 2026 году.