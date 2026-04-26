Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: глупо ждать, что «Балтика» будет выигрывать каждый матч

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался о турнирных перспективах калининградской «Балтики» на финише сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда занимает четвёртое место с 46 очками в 26 матчах.

«Глупо ждать, что «Балтика» будет выигрывать каждый матч. Уже радует, что они исправно набирают очки и забивают даже без своего главного бомбардира. Команда на уровне. Они продолжают претендовать на третье место, чего им и желаем», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Безвыигрышная серия «Балтики» в РПЛ насчитывает четыре игры. Все эти матчи завершились вничью. Всего у калининградцев две победы и одно поражение в восьми встречах чемпионата в 2026 году.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android