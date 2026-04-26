Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Спартака» Кахигао прокомментировал победу над «Пари НН»

Комментарии

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао высказался о победе красно-белых над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Что сказать по игре? Три очка. Момент с пенальти чистый», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 48 набранных очков. Отставание от «Локомотива» с третьей строчки составляет одно очко. «Пари НН» с 22 очками располагается на 15-м месте в чемпионате.

«Спартак» играет, как при Эмери». Разбор экспериментов Карседо
