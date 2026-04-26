«Борьба за медали продолжается!» «Спартак» — о победе в матче РПЛ с «Пари НН»

«Спартак» в телеграм-канале отреагировал на победу красно-белых в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» со счётом 2:1. По ходу встречи московская команда уступала со счётом 0:1, но в итоге обыграла соперника.

«Волевая победа в Нижнем! Борьба за медали продолжается!» — написано в сообщении «Спартака».

После 27 матчей чемпионата России команда Хуана Карлоса Карседо набрала 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В следующем туре чемпионата красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».

