«Борьба за медали продолжается!» «Спартак» — о победе в матче РПЛ с «Пари НН»
«Спартак» в телеграм-канале отреагировал на победу красно-белых в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» со счётом 2:1. По ходу встречи московская команда уступала со счётом 0:1, но в итоге обыграла соперника.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
«Волевая победа в Нижнем! Борьба за медали продолжается!» — написано в сообщении «Спартака».
После 27 матчей чемпионата России команда Хуана Карлоса Карседо набрала 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.
В следующем туре чемпионата красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».
Как появился «Спартак»:
