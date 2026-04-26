Павел Погребняк: Батраков выделяется — надо уезжать в Европу

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказал мнение, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову нужно пробовать свои силы в Европе. В нынешнем сезоне Мир РПЛ футболист забил 13 голов и сделал восемь ассистов в 26 матчах.

«Не знаем, готов Батраков или нет к большому чемпионату. Сейчас сравнение с зарубежными чемпионатами не в нашу пользу, поэтому надо уезжать и пробовать. У Алексея всё есть: желание, целеустремлённость. Я был на матче с «Зенитом», видел его игру. Батраков выделяется — обращение с мячом, интеллектуальный футболист. Конечно, надо уезжать», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

