Денис Казанский высказался о победе «Спартака» над «Пари НН» в 27-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Спартака» над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

«Спартак» весной — вполне себе медальный. Дело и в том, как себя чувствуют конкуренты, и в том, как с внутренними демонами сражаются они же… Вот что это было в Казани и Самаре? Да кошмар. Два тренера из чемпионата Кипра должны были всё-таки дать что-то такое — мифологическое. Но… Пусть и не самый яркий футбол. Зато показательный. «Нижний» — весь такой, как форма, очень нестандартный. Но, с другой стороны, этот цвет ведь и не назовёшь сразу — и вроде как зелёный, и нет, конечно. Так и играли: и вот да, и совсем нет. Как защитник «Спартака» Ву. Удивительная скорость и выбор позиции. И ведь пенальти могли бы посмотреть во втором тайме с его обниманием в штрафной.

А «Спартак» искал, формулировал, иногда создавал. Однако есть сейчас игрок, который в какой-то своей священной весне. Зобнин! Сейчас он точно не работает на поле, а получает удовольствие. Его смещения в центр и уверенность в каждом касании и подключении — просто блеск. «Спартак» сейчас зобнинский. Пока его хватает. Но вот очевидная напряжёнка с нападающим. Кричащая», — написал Казанский в телеграм-канале.