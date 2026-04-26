Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Денис Казанский высказался о победе «Спартака» над «Пари НН» в 27-м туре РПЛ

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Спартака» над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Спартак» весной — вполне себе медальный. Дело и в том, как себя чувствуют конкуренты, и в том, как с внутренними демонами сражаются они же… Вот что это было в Казани и Самаре? Да кошмар. Два тренера из чемпионата Кипра должны были всё-таки дать что-то такое — мифологическое. Но… Пусть и не самый яркий футбол. Зато показательный. «Нижний» — весь такой, как форма, очень нестандартный. Но, с другой стороны, этот цвет ведь и не назовёшь сразу — и вроде как зелёный, и нет, конечно. Так и играли: и вот да, и совсем нет. Как защитник «Спартака» Ву. Удивительная скорость и выбор позиции. И ведь пенальти могли бы посмотреть во втором тайме с его обниманием в штрафной.

А «Спартак» искал, формулировал, иногда создавал. Однако есть сейчас игрок, который в какой-то своей священной весне. Зобнин! Сейчас он точно не работает на поле, а получает удовольствие. Его смещения в центр и уверенность в каждом касании и подключении — просто блеск. «Спартак» сейчас зобнинский. Пока его хватает. Но вот очевидная напряжёнка с нападающим. Кричащая», — написал Казанский в телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android