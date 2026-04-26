Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо объяснил малое количество игрового времени Ливая Гарсии

Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо объяснил ограниченное игровое время нападающего Ливая Гарсии. В 27-м туре красно-белые одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

— В чём была задумка, что Жедсону [Фернандешу] отдали весь фланг, играли в два центральных защитника?
— Важная победа для нас. Жедсон — универсальный футболист, который может закрывать много позиций. Соперник играл в пять защитников, поэтому рассчитывали, что он может раскачивать в разных зонах. Мы рады, что у нас есть такие футболисты, как Жедсон.

— С чем связано малое количество игрового времени у Гарсии?
— Я доволен его работой. Но сегодня мы играли с Угальде, потому что нам нужно было много движения, заставлять соперника двигаться. Понимаю, что Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но он хорошо работает, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android