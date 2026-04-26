Тренер «Спартака» Карседо объяснил малое количество игрового времени Ливая Гарсии

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо объяснил ограниченное игровое время нападающего Ливая Гарсии. В 27-м туре красно-белые одержали волевую победу над «Пари НН» (2:1) в 27-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «Совкомбанк Арена» (Нижний Новгород). В качестве главного арбитра выступил Игорь Капленков.

— В чём была задумка, что Жедсону [Фернандешу] отдали весь фланг, играли в два центральных защитника?

— Важная победа для нас. Жедсон — универсальный футболист, который может закрывать много позиций. Соперник играл в пять защитников, поэтому рассчитывали, что он может раскачивать в разных зонах. Мы рады, что у нас есть такие футболисты, как Жедсон.

— С чем связано малое количество игрового времени у Гарсии?

— Я доволен его работой. Но сегодня мы играли с Угальде, потому что нам нужно было много движения, заставлять соперника двигаться. Понимаю, что Ливай получает меньше минут, чем заслуживает, но он хорошо работает, — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.