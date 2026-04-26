Шпилевский — о проигрыше «Спартаку»: если такому гранду нужна помощь — надо закрывать всё

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 27-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Спасибо всем, кто пришёл, многие пришли на «Спартак», это большой клуб, я понимаю. Но слышал много голосов поддержки. Спасибо всем, кто в нас верит. С первого дня нам очень тяжело всё дается, самое тяжёлое начало, которое могли представить себе в РПЛ. Ребята сегодня не показали безразличия, полностью отдались игре. И если такому большому гранду, с таким набором футболистов, нужна помощь, надо закрывать это всё. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же. Кому за это не стыдно — пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

