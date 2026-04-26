Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шпилевский — о проигрыше «Спартаку»: если такому гранду нужна помощь — надо закрывать всё
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 27-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Спасибо всем, кто пришёл, многие пришли на «Спартак», это большой клуб, я понимаю. Но слышал много голосов поддержки. Спасибо всем, кто в нас верит. С первого дня нам очень тяжело всё дается, самое тяжёлое начало, которое могли представить себе в РПЛ. Ребята сегодня не показали безразличия, полностью отдались игре. И если такому большому гранду, с таким набором футболистов, нужна помощь, надо закрывать это всё. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же. Кому за это не стыдно — пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android