Шпилевский — о проигрыше «Спартаку»: если такому гранду нужна помощь — надо закрывать всё
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 27-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
«Спасибо всем, кто пришёл, многие пришли на «Спартак», это большой клуб, я понимаю. Но слышал много голосов поддержки. Спасибо всем, кто в нас верит. С первого дня нам очень тяжело всё дается, самое тяжёлое начало, которое могли представить себе в РПЛ. Ребята сегодня не показали безразличия, полностью отдались игре. И если такому большому гранду, с таким набором футболистов, нужна помощь, надо закрывать это всё. Тяжело каждый раз объяснять одно и то же. Кому за это не стыдно — пусть держит в себе. Я буду говорить всегда правду», — сказал Шпилевский в эфире «Матч Премьер».
