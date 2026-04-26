Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо: знаю Шпилевского и хочу пожелать «Пари НН» остаться в РПЛ

Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пожелал «Пари НН» остаться в Мир РПЛ. Сегодня, 26 апреля, красно-белые победили нижегородскую команду в матче 27-го тура Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Ошибки — часть футбола. Соперник на это и рассчитывал. Они держали двух игроков высоко. Главное, что команда показала характер, желание отыграться. В перерыве говорили, что нужно больше терпения, спокойнее разыгрывать мяч.

Невероятный стадион в Нижнем Новгороде. Я здесь в первый раз, но болельщики очень замечательные. Мы играли как будто дома. Хочу пожелать удачи «Пари НН». Знаю этого тренера, хочу пожелать им остаться в РПЛ», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android