Тренер «Спартака» Карседо: знаю Шпилевского и хочу пожелать «Пари НН» остаться в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо пожелал «Пари НН» остаться в Мир РПЛ. Сегодня, 26 апреля, красно-белые победили нижегородскую команду в матче 27-го тура Мир РПЛ.

«Ошибки — часть футбола. Соперник на это и рассчитывал. Они держали двух игроков высоко. Главное, что команда показала характер, желание отыграться. В перерыве говорили, что нужно больше терпения, спокойнее разыгрывать мяч.

Невероятный стадион в Нижнем Новгороде. Я здесь в первый раз, но болельщики очень замечательные. Мы играли как будто дома. Хочу пожелать удачи «Пари НН». Знаю этого тренера, хочу пожелать им остаться в РПЛ», — передаёт слова Карседо корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место.

