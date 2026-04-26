«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче с шестью голами и удалением

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Итоговый счёт — 3:3.

На 22-й минуте нападающий Микель Оярсабаль вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 23-й минуте форвард «Райо Вальекано» забил ответный мяч, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 30-й минуте нападающий «Райо» Серхио Камельо сравнял счёт.

На 63-й минуте исландец Орри Оускарссон вновь вывел клуб из Сан-Себастьяна вперёд. На 69-й минуте гол полузащитника мадридцев Педро Диаса также был отменён решением VAR. На 76-й минуте Оярсабаль оформил дубль, реализовав пенальти. На 84-й минуте французский защитник хозяев поля Флорьян Лежён сократил отставание в счёте. На 90+9-й минуте нападающий «Райо» Алешандре Журавски сравнял счёт. На 90+12-й минуте форвард столичной команды Иси Паласон получил красную карточку. Россиянин Арсен Захарян провёл весь матч на скамье запасных.

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды теперь 43 очка в 33 играх. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке в Ла Лиге с 39 очками.