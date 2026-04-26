Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Райо Вальекано — Реал Сосьедад: результат матча 26 апреля 2026, счёт 3:3, 32-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче с шестью голами и удалением
Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Райо Вальекано» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Вальекас» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Итоговый счёт — 3:3.

Испания — Примера . 32-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Оярсабаль – 22'     1:1 Камельо – 30'     1:2 Оускарссон – 63'     1:3 Оярсабаль – 76'     2:3 Лежён – 84'     3:3 Журавски – 90+9'    
Удаления: Паласон – 90+12' / нет

На 22-й минуте нападающий Микель Оярсабаль вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 23-й минуте форвард «Райо Вальекано» забил ответный мяч, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 30-й минуте нападающий «Райо» Серхио Камельо сравнял счёт.

На 63-й минуте исландец Орри Оускарссон вновь вывел клуб из Сан-Себастьяна вперёд. На 69-й минуте гол полузащитника мадридцев Педро Диаса также был отменён решением VAR. На 76-й минуте Оярсабаль оформил дубль, реализовав пенальти. На 84-й минуте французский защитник хозяев поля Флорьян Лежён сократил отставание в счёте. На 90+9-й минуте нападающий «Райо» Алешандре Журавски сравнял счёт. На 90+12-й минуте форвард столичной команды Иси Паласон получил красную карточку. Россиянин Арсен Захарян провёл весь матч на скамье запасных.

«Реал Сосьедад» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды теперь 43 очка в 33 играх. «Райо Вальекано» располагается на 11-й строчке в Ла Лиге с 39 очками.

«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
«Барса» ещё больше отрывается от «Реала»! Забила, когда вообще ничего не могла создать
