Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Осасуна — Севилья, результат матча 26 апреля 2026, счёт 2:1, 32-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Осасуна» обыграла «Севилью» в матче 32-го тура Ла Лиги благодаря голу на 90+9-й минуте
Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 32-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Мопе – 69'     1:1 Рауль – 80'     2:1 Катена – 90+9'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Севильи» Ниль Мопе на 69-й минуте. На 80-й минуте форвард хозяев Рауль сравнял счёт. Победу «Осасуне» принёс защитник Алехандро Катена, забивший на 90+9-й минуте — 2:1.

После 33 матчей чемпионата Испании «Осасуна» набрала 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 18-й строчке. У команды в активе 34 очка.

В следующем матче чемпионата «Осасуна» в домашней игре встретится с «Барселоной» 2 мая, а «Севилья» на день позже в сыграет с «Реалом Сосьедад».

