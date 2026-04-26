«Осасуна» обыграла «Севилью» в матче 32-го тура Ла Лиги благодаря голу на 90+9-й минуте

Завершился матч 32-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Севильи» Ниль Мопе на 69-й минуте. На 80-й минуте форвард хозяев Рауль сравнял счёт. Победу «Осасуне» принёс защитник Алехандро Катена, забивший на 90+9-й минуте — 2:1.

После 33 матчей чемпионата Испании «Осасуна» набрала 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Севилья» располагается на 18-й строчке. У команды в активе 34 очка.

В следующем матче чемпионата «Осасуна» в домашней игре встретится с «Барселоной» 2 мая, а «Севилья» на день позже в сыграет с «Реалом Сосьедад».