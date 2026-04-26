Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хэнань — Шанхай Шэньхуа, результат матча 26 апреля 2026, счет 0:3, 8-й тур Суперлиги Китая 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Хэнань» и одержал пятую подряд победу в Суперлиге
Комментарии

Завершился матч 8-го тура китайской Суперлиги-2026 между клубами «Хэнань» и «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Чжэнчжоу Ханхай» в Чжэнчжоу. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

0:1 Си – 39'     0:2 Чань – 63'     0:3 Гейе – 70'    

На 39-й минуте счёт открыл полузащитник «Шанхай Шэньхуа» У Си, забив с пенальти. В середине второго тайма защитник Шиничи Чань укрепил преимущество гостей. На 70-й минуте нападающий Махтар Гейе довёл счёт до разгромного.

Эта победа стала пятой подряд для команды российского специалиста в Суперлиге.

В следующем туре соревнования подопечные Слуцкого сыграют дома с клубом «Чэнду Жунчэн». Игра пройдёт 1 мая. В 7-м туре чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Циндао Хайню» со счётом 2:0.

Турнирная таблица Суперлиги Китая сезона-2026
Календарь Суперлиги Китая сезона-2026
Материалы по теме
Алан Дзагоев оценил тренерскую карьеру Леонида Слуцкого

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android