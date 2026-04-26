Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» после волевой победы в матче с «Пари НН»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам после волевой победы в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» со счётом 2:1. Зобнин забил решающий гол в этой встрече.

«Красно-белые, всех с победой. Очень рад забить в этом матче, поэтому продолжаем дальше. Всех с победой!» — сказал Зобнин в видео в телеграм-канале «Спартака».

После 27 матчей чемпионата России команда Хуана Карлоса Карседо набрала 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В следующем туре чемпионата красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».

