Зобнин обратился к болельщикам «Спартака» после волевой победы в матче с «Пари НН»
Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин обратился к болельщикам после волевой победы в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» со счётом 2:1. Зобнин забил решающий гол в этой встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29' 1:1 Барко – 45+1' 1:2 Зобнин – 72'
«Красно-белые, всех с победой. Очень рад забить в этом матче, поэтому продолжаем дальше. Всех с победой!» — сказал Зобнин в видео в телеграм-канале «Спартака».
После 27 матчей чемпионата России команда Хуана Карлоса Карседо набрала 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.
В следующем туре чемпионата красно-белые встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 1 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена».
