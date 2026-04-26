В «Пари НН» не стали комментировать информацию об отставке Шпилевского

В пресс-службе «Пари НН» не стали комментировать информацию об отставке главного тренера команды Алексея Шпилевского. Нижегородцы проиграли московскому «Спартаку» (1:2) в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Ранее о том, что клуб отправил Шпилевского в отставку, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

«На данный момент клуб не комментирует ситуацию. Если будет какая-то новость, клуб об этом сообщит на официальных ресурсах», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.