Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Штутгарт — Вердер, результат матча 26 апреля 2026, счёт 1:1, 31-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» и «Вердер» сыграли вничью в 31-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «Вердер». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

Германия — Бундеслига . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
1 : 1
Вердер
Бремен
0:1 Стаге – 18'     1:1 Демирович – 61'    

Йенс Стаге вывел гостей вперёд на 18-й минуте, Эрмедин Демирович сравнял счёт на 61-й минуте.

После этой игры «Штутгарт» с 57 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Вердер» с 32 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «швабы» 2 мая на выезде встретятся с «Хоффенхаймом», зелёно-белые в тот же день примут «Аугсбург».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
