«Штутгарт» и «Вердер» сыграли вничью в 31-м туре Бундеслиги

Завершён матч 31-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Штутгарт» и «Вердер». После финального свистка зафиксирован счёт 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Штутгарт Арена». В качестве главного арбитра выступил Кристиан Дингерт из Таллихтенберга.

Йенс Стаге вывел гостей вперёд на 18-й минуте, Эрмедин Демирович сравнял счёт на 61-й минуте.

После этой игры «Штутгарт» с 57 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Вердер» с 32 очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «швабы» 2 мая на выезде встретятся с «Хоффенхаймом», зелёно-белые в тот же день примут «Аугсбург».