«Выше крыши не прыгнешь». Шпилевский — о возможном сохранении «Пари НН» прописки в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский после матча 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2) высказался о шансах своей команды на сохранение места в высшем дивизионе чемпионата России.

— Как оцениваете шансы на сохранение в РПЛ?

— Тяжело. Это всё протягивается с начала сезона. Плюс такие решения со стороны знаете кого. Мы полностью отдаём свои силы. Но выше крыши ты не прыгнешь. Будем биться до конца.

— Если «Пари НН» вылетит, то как будете выбираться?

— Честно, пока об этом даже не думал. Полный фокус на следующей игре, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.