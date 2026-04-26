Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил игру Калинского в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался об игре полузащитника Николая Калинского в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2).

— Как вы оцениваете игру Калинского, который долго не играл?

— То, что мы от него ждали, получили. Где-то не хватает в контратаках его активности. Но в целом играл хорошо, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Калинский впервые в нынешнем сезоне РПЛ вышел в стартовом составе «Пари НН».

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.