Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

«Не скажу, что стартовая задумка не получилась. Достаточно много закрывали и на левом фланге, справа чуть-чуть буксовали. Не скажу, что по игре у «Пари НН» моменты были, помимо выноса. Предполагали, что будут так играть, будут и контратаки. Получилось, что допустили ошибку», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

