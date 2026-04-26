Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал победу в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о победе в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (2:1).

«Не скажу, что стартовая задумка не получилась. Достаточно много закрывали и на левом фланге, справа чуть-чуть буксовали. Не скажу, что по игре у «Пари НН» моменты были, помимо выноса. Предполагали, что будут так играть, будут и контратаки. Получилось, что допустили ошибку», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.