«Краснодар» — «Динамо» Мх: Диего Коста забил в свои ворота на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Краснодар» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступает Иван Абросимов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Динамо».

Первый мяч в игре в свои ворота забил защитник хозяев Диего Коста на четвёртой минуте.

После 26 туров чемпионата России чёрно-зелёные набрали 57 очков и занимают первое место. Махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Мурада Мусаева победила «Спартак» со счётом 2:1, а подопечные Вадима Евсеева разделили очки с «Акроном» — 1:1.