Шпилевский отреагировал на слухи об отставке из «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о возможной отставке. Ранее, что клуб отправил Шпилевского в отставку, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Сегодня, 26 апреля, «Пари Нижний Новгород» проиграл московскому «Спартаку» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

— Я ничего не знаю.

— Разговора с руководством не было?

— Нет.

— Готовы ли остаться?

— Я всегда готов.

— Руководство не устраивают результаты?

— С ними разговаривайте, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей.