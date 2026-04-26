Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Шпилевский отреагировал на слухи об отставке из «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о возможной отставке. Ранее, что клуб отправил Шпилевского в отставку, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Сегодня, 26 апреля, «Пари Нижний Новгород» проиграл московскому «Спартаку» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

— Я ничего не знаю.

— Разговора с руководством не было?
— Нет.

— Готовы ли остаться?
— Я всегда готов.

— Руководство не устраивают результаты?
— С ними разговаривайте, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
