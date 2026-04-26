Шпилевский отреагировал на слухи об отставке из «Пари НН»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о возможной отставке. Ранее, что клуб отправил Шпилевского в отставку, сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале. Сегодня, 26 апреля, «Пари Нижний Новгород» проиграл московскому «Спартаку» в матче 27-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
— Я ничего не знаю.
— Разговора с руководством не было?
— Нет.
— Готовы ли остаться?
— Я всегда готов.
— Руководство не устраивают результаты?
— С ними разговаривайте, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
«Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 22 очка за 27 матчей.