Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, их мучает совесть». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о пенальти в пользу «Спартака»

Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в матче 27-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2). Встречу обслуживал арбитр Игорь Капленков.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Бальбоа – 29'     1:1 Барко – 45+1'     1:2 Зобнин – 72'    

— Надо сказать спасибо ребятам за их самоотдачу. Нам очень тяжело, в принципе, с первого дня. Ребята максимум отдали. Первый пенальти не посмотрели на Сефасе. «Спартак» играет против маленького «Пари НН», не могу понять, как такое происходит? Стыдно за такое. За ребят не стыдно.

— В добавленное время первого тайма пенальти для «Спартака» был справедливым?
— Когда игра не идёт, надо как-то помочь. Такое давать — это смешно. Люди должны понимать, что они играют судьбами многих сотрудников. Надеюсь, совесть их мучает, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
«Выше крыши не прыгнешь». Шпилевский — о возможном сохранении «Пари НН» прописки в РПЛ
