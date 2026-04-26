«Надеюсь, их мучает совесть». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о пенальти в пользу «Спартака»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о пенальти, назначенном в ворота его команды в матче 27-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2). Встречу обслуживал арбитр Игорь Капленков.

— Надо сказать спасибо ребятам за их самоотдачу. Нам очень тяжело, в принципе, с первого дня. Ребята максимум отдали. Первый пенальти не посмотрели на Сефасе. «Спартак» играет против маленького «Пари НН», не могу понять, как такое происходит? Стыдно за такое. За ребят не стыдно.

— В добавленное время первого тайма пенальти для «Спартака» был справедливым?

— Когда игра не идёт, надо как-то помочь. Такое давать — это смешно. Люди должны понимать, что они играют судьбами многих сотрудников. Надеюсь, совесть их мучает, — передаёт слова Шпилевского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.