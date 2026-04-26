«Глаза закрыл и ударил». Роман Зобнин — о голе в матче с «Пари НН»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своём забитом голе в матче 27-го тура Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1). Игрок отличился на 72-й минуте встречи.

«Глаза закрыл и ударил. Попал случайно. Финт тоже делал закрытыми глазами. Хорошо, что в тяжёлой игре забрали три очка. Двигаемся дальше», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 27 матчей чемпионата России нижегородская команда набрала 22 очка и занимает 15-е место. Московский клуб заработал 48 очков и располагается на четвёртой строчке. На третьем месте находится «Локомотив» с 49 очками.

В минувшем туре команда Алексея Шпилевского проиграла «Оренбургу» со счётом 1:2, а подопечные Хуана Карлоса Карседо уступили «Краснодару» (1:2).