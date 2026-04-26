Олимпик Марсель — Ницца. Прямая трансляция
Ротор — Волга Ул, результат матча 26 апреля 2026, счет 0:0, 31-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» и «Волга» поделили очки в матче 31-го тура Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между волгоградским «Ротором» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Волга Ул
Ульяновск

Команды не смогли открыть счёт.

В параллельном матче ярославский «Шинник» разгромил «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Нападающий ярославцев Илья Порохов оформил дубль, а также отличился защитник Виталий Лысцов.

Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Порохов – 4'     2:0 Лысцов – 12'     3:0 Порохов – 24'    

«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 52 очка. «Волга» с 36 очками располагается на 13-й строчке. В активе «Шинника» 43 очка, ярославцы занимают восьмое место. «СКА-Хабаровск» с 35 очками находится на 14-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ
