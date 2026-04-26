«Ротор» и «Волга» поделили очки в матче 31-го тура Первой лиги

Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между волгоградским «Ротором» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

В параллельном матче ярославский «Шинник» разгромил «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Нападающий ярославцев Илья Порохов оформил дубль, а также отличился защитник Виталий Лысцов.

«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 52 очка. «Волга» с 36 очками располагается на 13-й строчке. В активе «Шинника» 43 очка, ярославцы занимают восьмое место. «СКА-Хабаровск» с 35 очками находится на 14-й строчке.