«Ротор» и «Волга» поделили очки в матче 31-го тура Первой лиги
Завершился матч 31-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между волгоградским «Ротором» и ульяновской «Волгой». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Плиско. Матч закончился вничью со счётом 0:0.
Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 0
Волга Ул
Ульяновск
В параллельном матче ярославский «Шинник» разгромил «СКА-Хабаровск» со счётом 3:0. Нападающий ярославцев Илья Порохов оформил дубль, а также отличился защитник Виталий Лысцов.
Россия — Лига PARI . 31-й тур
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
3 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Порохов – 4' 2:0 Лысцов – 12' 3:0 Порохов – 24'
«Ротор» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 52 очка. «Волга» с 36 очками располагается на 13-й строчке. В активе «Шинника» 43 очка, ярославцы занимают восьмое место. «СКА-Хабаровск» с 35 очками находится на 14-й строчке.
